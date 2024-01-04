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محليات

يبيع المخدرات على عربة خضار متنقّلة.. ومفرزة إستقصاء الجنوب أوقفته

2024-01-04 | 11:29
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يبيع المخدرات على عربة خضار متنقّلة.. ومفرزة إستقصاء الجنوب أوقفته
يبيع المخدرات على عربة خضار متنقّلة.. ومفرزة إستقصاء الجنوب أوقفته


صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بتجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن تواجد أحد تجّار المخدرات في أحياء صيدا القديمة، حيث يُحضِر المواد الممنوعة من بيروت ليبيعها في صيدا ومحيطها منتحلًا صفة تاجر خضار، ومستعملًا عربة متنقّلة يضع في داخلها المواد المخدّرة. كما توافرت معلومات مؤكّدة لعناصر المفرزة، عن نيّته إحضار المخدّرات من بيروت مجدّدًا في اليوم التالي وبيعها في المكان عينه.
وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّه يُدعى:
م. ع. (مواليد عام 1982، لبناني) وهو من أصحاب السوابق
وبتاريخ 11/12/2023، داهمت إحدى دوريّات المفرزة منزله في داخل أحياء صيدا القديمة، وألقت القبض عليه. وتمّ ضبط كميّة من حشيشة الكيف موّضبة في أكياس متعدّدة، بأحجام مختلفة معدّة للبيع، وعلى كميّة من "الماريجوانا"، بزنة إجمالية حوالي /1،5/ كلغ. كما أوقف شريكه بالجرم المشهود أثناء تعاطيه حشيشة الكيف، وهو المدعو:
 أ. ج. (مواليد عام 1995، سوري)
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة لاستكمال التحقيق من قبلهم".
 
 
يبيع المخدرات على عربة خضار متنقّلة.. ومفرزة إستقصاء الجنوب أوقفته

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

مفرزة إستقصاء الجنوب

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