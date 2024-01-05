قاسم هاشم: مخاطر توسيع الحرب قائمة في ظل محاولات العدو استدراج لبنان إليها





رأى النائب قاسم هاشم أن "كل الاحتمالات واردة"، مشددا على أن "الحكمة في التعاطي من الجانب اللبناني ضمن قواعد الاشتباك مشروطة بنجاح الجهود للجم إسرائيل".



وقال في حديث إلى "صوت كل لبنان": "في ضوء التطورات الأخيرة، فإن مخاطر توسيع الحرب قائمة في ظل محاولات العدو الدائمة واليومية استدراج لبنان إلى حرب أوسع وأشمل في العمق".



أضاف: "إن الدليل على النوايا الاسرائيلية العدوانية، استهداف قادة حماس في الضاحية الجنوبية".



وردا على سؤال عن نجاح مساعي مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين وعدم شمول زياراته بيروت ، قال: "ذلك يعني أنه لم يستطع بلورة أفكار معينة ومحددة تشكل مساحة إيجابية للحديث مع الأطراف اللبنانية ولاسيما أن الموقف اللبناني شدد على ضرورة وقف إطلاق النار أولا في لبنان كما في غزة، لأنه لا يمكن عدم فصل مسار الحرب مع العدو".