كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله https://t.co/WUuAAaewYl
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 5, 2024
كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله https://t.co/WUuAAaewYl
علق اللواء عباس ابراهيم، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، على زيارة وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن إلى المنطقة والتي من بين أهدافها منع التصعيد في لبنان حسب بيان وزارة الخارجية الأميركية وإعلان عزمه زيارة العديد من الدول باستثاء لبنان.
أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في خطابه اليوم، الجمعة، إلى أن "قتل الشيخ صالح العاروري وإخوانه في الضاحية الجنوبية لن يكون قطعاً بلا رد وعقاب والقرار في يد الميدان".