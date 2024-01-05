نصرالله يتوّعد مجدداً : الرد آتٍ لا محالة والقرار في يد الميدان

وتابع: "إذا سكتنا على قتل العاروري فسيصبح لبنان مكشوفًا والرد آتٍ لا محالة".

كما أضاف: "منذ البداية قلنا إن هدف الجبهة في الجنوب هو الضغط على حكومة العدو لوقف العدوان على غزة وتخفيف العبء عن المقاومة فيها".

وقال نصرالله: "نحن أمام فرصة حقيقية لتحرير كل شبر من أرضنا اللبنانية ومنع العدو من استباحة حدودنا وأجوائنا".

في حين أكد نصر الله، أن الحزب نفّذ 670 عملية استهدفت كل المواقع الإسرائيلية الحدودية والبالغة 48 موقعا و11موقعا خلفيا و17 مستوطنة.

وقال نصر الله: "المقاومة الإسلامية نفّذت ما يزيد على 670 عمليةً في خلال 3 أشهر وتم استهداف 48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة".