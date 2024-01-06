أنور عبد الهادي يهاجم حماس علناً: الحركة تبحث عن أمر لها وليس للقضية

عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة غازي حمد لـ"نقطة تحول": بموضوع الغزو البري "إسرائيل" لا يمكنها ان تتخذ قرارها اليوم وهي تعتقد انه سيكلفها كثيراً