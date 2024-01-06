نزيه متى : "المصلحة العليا للبلد أكبر بكتير من جبران باسيل"

عباس ضاهر لـ #هنا_بيروت: جبران باسيل لن يكرّر "الخسارة" بموضوع رئاسة الجمهورية وسليمان فرنجية متقدم عن غيره في السباق الرئاسي ولكن هذا لا يعني أنه نهائي