بالفيديو - ماذا يحدث في مطار بيروت؟

قرصنة شاشات صالة #مطار_بيروت وظهر على الشاشات شعار #جنود_الرب مرفق برسالة لـ #حزب_الله pic.twitter.com/X2yhgJiGLR
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 7, 2024
قرصنة شاشات صالة #مطار_بيروت وظهر على الشاشات شعار #جنود_الرب مرفق برسالة لـ #حزب_الله pic.twitter.com/X2yhgJiGLR
بعد وصول رسائل على هواتف بعض المواطنين مفادها أنّ شركة طيران الشرق الأوسط تطلب من المسافرين التقيّد بإرشادات الأجهزة الأمنيّة، أوضحت مصادر أنّ الشركة لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص بعد تعطيل شاشات العرض في المطار، علمًا أنّ الشركة تُخطر ركابها عبر الإيميل أو sms بحال حدوث أي طارئ ولكنها لم تُرسل رسالة بهذا الخصوص الآن.
تفاجأ المسافرون في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، بعملية قرصنة للشاشات في صالات المطار، حيث ظهر عليها شعار "جنود الرب"، مرفق "برسالة لحزب الله".