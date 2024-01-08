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محليات

حمية من المطار: تحديد الخرق سيكون خلال ايام وما حدث ليس له علاقة بأي اهمال

2024-01-08 | 03:29
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حمية من المطار: تحديد الخرق سيكون خلال ايام وما حدث ليس له علاقة بأي اهمال

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية مؤتمراً صحفياً في مبنى المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت تناول فيه ما حصل أمس من خرق لشاشات العمل وتعطل نظام جرارات الحقائب.

 أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة للطيران المدني في المطار، ان" المطار يعمل بشكل طبيعي اليوم، ولم يكن هناك اي مشكلة بخصوص الرحلات الجوية"، موضحا ان "حوالى 70 في المئة من شاشات المطار باتت تعمل كالسابق ويُعمل على الأخرى بشكلٍ متتالٍ".

وقال: "اننا ادارة رسمية  وعلينا تفعيل الامن السيبراني،  وما حدث ليس له علاقة بأي اهمال . حصل بعض الاضرار والعمل جار  لتصحيحها".

اضاف: "هناك اجراءات احترازية، فقد فصلنا الانترنت عن المطار وذلك لحصر الاضرار" .

وردا على سؤال عن تحديد نوع الخرق، قال: "العمل جار مع الاجهزة الامنية المختصة، والاجابة ستكون خلال ايام لتحديد اذا كان الخرق داخليا او خارجيا".

واعلن ان "التحدّي اليوم هو  أن نقوم بإجراءات جذرية وتأمين التمويل لها لكي لا يتكرر ما حدث ونكون 99 في المئة في أمان".

حمية من المطار: تحديد الخرق سيكون خلال ايام وما حدث ليس له علاقة بأي اهمال

محليات

علي حمية

مطار بيروت

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