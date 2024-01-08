حزب الله يعلن استهداف موقعين للاحتلال

حزب الله يعلن استهداف موقعين للاحتلال

اصدر الاعلام الحربي لحزب الله بياناً جاء فيه : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من ظهر يوم الاثنين 8-1-2024 موقع حدب ‏البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏ ‏ "

كما اعلن في بيان آخر : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:40 من ظهر يوم الاثنين 8-1-2024 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏ ‏ "