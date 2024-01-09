مولوي: مطار بيروت تعرض "عالارجح" إلى خرق خارجي والتحقيقات مستمرة

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، خلال جولة تفقدية في مطار بيروت ان "الحقائب التي تُنقل إلى الطائرات لا تمر دون تفتيش والتحقيقات مستمرة بخصوص الهجوم السيبراني ويجب أن تصل إلى نتيجة لانها تتعلق بأمن الطيران والمواطنين والبلد ككل".

