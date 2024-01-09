بالفيديو - جانب من الغارات التي إستهدفت بلدة #كفركلا pic.twitter.com/Z46JEfuGad
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 9, 2024
بالفيديو - جانب من الغارات التي إستهدفت بلدة #كفركلا pic.twitter.com/Z46JEfuGad
مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية لـ #الجديد: نتوقّع المزيد من محاولات الاختراق لأنظمة الإتصالات فنحن في حالة حرب غير معلنة وإمكانيات اختراق المؤسسات من الداخل أسهل من الخارج
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.. التفاصيل على الرابط:
كتائب القسام: فجرنا نفقين بقوات الاحتلال فور اقترابها من عيني النفقين وأوقعنا جنود العدو بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة