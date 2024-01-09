بالفيديو - جانب من الغارات التي إستهدفت بلدة كفركلا

مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية لـ #الجديد: نتوقّع المزيد من محاولات الاختراق لأنظمة الإتصالات فنحن في حالة حرب غير معلنة وإمكانيات اختراق المؤسسات من الداخل أسهل من الخارج