ميقاتي يعلق في اتصال مع "الجديد" على ما ورد في فقرة "الرادار" حول باخرة البنزين غير المطابقة للمواصفات.. ماذا قال؟

ميقاتي يعلق في اتصال مع "الجديد" على ما ورد في فقرة "الرادار" حول باخرة البنزين غير المطابقة للمواصفات.. ماذا قال؟