ميقاتي يعلق في اتصال مع "الجديد" على ما ورد في فقرة "الرادار" حول باخرة البنزين غير المطابقة للمواصفات.. ماذا قال؟
ميقاتي يعلق في اتصال مع "الجديد" على ما ورد في فقرة "الرادار" حول باخرة البنزين غير المطابقة للمواصفات.. ماذا قال؟
علق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على ما ورد في فقرة "الرادار" خلال النشرة المسائية اليوم مع هادي الامين فقال في اتصال مع "الجديد": طلب اليّ توقيع موافقة استثنائية لادخال باخرة البنزين غير المطابقة للمواصفات ولكنني رفضت على الرغم من التدخلات الكثيرة واصرار البعض على ادخالها ولن اوافق.