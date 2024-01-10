الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

فضل الله من طهران: وقف العدوان هو الأولوية.. ومستقبل المنطقة تحدده شعوبها

2024-01-10 | 06:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فضل الله من طهران: وقف العدوان هو الأولوية.. ومستقبل المنطقة تحدده شعوبها
فضل الله من طهران: وقف العدوان هو الأولوية.. ومستقبل المنطقة تحدده شعوبها

دعا النائب حسن فضل الله البرلمانات الاسلامية إلى ممارسة السلطة الممنوحة لها من شعوبها للقيام بكل الخطوات الممكنة للوقوف الفعلي إلى جانب الشعب الفلسطيني بما فيها ممارسة الضغط على حكوماتها لتقوم هي بدورها باستخدام امكاناتها للضغط من أجل وقف العدوان الصهيوني على غزة خصوصا أن كثيرا من دولنا الاسلامية يملك نفوذا وعلاقات صداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين لأن بيد هؤلاء القدرة على وقف العدوان. كما أن برلماناتنا لديها صلاحية اتخاذ اجراءات القانونية لدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك سن القوانين التي تجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني من جهة وتقدم من جهة أخرى الدعم المباشر للشعب الفلسطيني.

كلام النائب فضل الله جاء في افتتاح أعمال الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة لفلسطين في اتحاد البرلمانات الاسلامية في طهران الذي افتتحه رئيس مجلس الشورى الايراني. ومشاركته مع النائب قاسم هاشم في تمثيل المجلس النيابي في اجتماعات اللجنة وكذلك في اجتماعات جمعية البرلمانات الآسيوية التي تعقد أيضا في طهران.
وقال النائب فضل الله: "نحن نجتمع هنا فإن الدم الفلسطيني لا يزال ينزف وبلدنا يقدم التضحيات والكيان المحتل يواصل عدوانه، والكل يسأل ماذا علينا أن نفعل لوقف هذه الجريمة ضد الانسانية، ودولنا الاسلامية إذا قررت العمل فإنها قادرة على ممارسة الضغوط المطلوبة لوقف العدوان ،ولديها الإمكانات الكبيرة، وشعوبنا تطالبنا بتحويل الموقف إلى إجراءات داخل دولنا".
وقال: "إنَّ العدوان الاسرائيلي الوحشي على غزة بكلِّ ما فيه من مجازر دموية ضد أهلها المدنيين، وتدمير الحياة المدنية ومحاولة الدفع باتجاه تهجير السكان وإلغاء وجودهم تمهيدًا لتصفية قضية الشعب الفلسطيني إنَّ هذا العدوان مهما بلغ من توحش لا يمكنه ان يقضي على شعب قرَّر الدفاع عن حياته والتمسك بحقوقه وهو ما نراه اليوم في موقف أبناء غزة وصمودهم الذي أذهل العالم".
وتابع: "إنَّ بلدنا لبنان يقف على خط النار الأمامي في مواجهة العدوانية الاسرائيلية التي تمادت وصولًا إلى تنفيذ اغتيالات في لبنان وسوريا طالت قادة في الميدان في خرق فاضح لسيادة دولنا ولكل القرارات الدولية، فضلًا عن الاعتداءات المتكررة، وبقصف بأسلحة محرمة دوليا لجنوب لبنان في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض لها علاقة بمستقبل بلدنا خصوصًا في منطقة الجنوب، تترافق مع رسائل تهديد ووعيد ضدَّ بلدنا أو تقديم إغراءات كي لا يناصر الشعب الفلسطيني، وهذا كلُّه لا يمكن ان يكسر إرادة شعبنا أو يغيِّر في واقع الأمر على الأرض شيئًا، ولا يمكن أن يدفع بلدنا إلى التخلي عن حقه في الدفاع عن نفسه، فضلًا عن ذلك فإنَّ التهديدات الاسرائيلية والتلويح بتوسيع الحرب في المنطقة لا يمكن أن تجلب الطمأنينة لمستوطنيه خصوصًا في الشمال،  وكل ما يؤديه التصعيدالاسرائيلي هو توسيع نطاق النار التي ستصيبه بالدرجة الأولى، بينما المطلوب اليوم وقف هذه النار الاسرائيلية ضدَّ الشعب الفلسطيني لأن كل ما نشهده في المنطقة من توترات وتصاعد المخاطر هو بسبب العدوان الاسرائيلي".
وقال: "إنَّ الادارة الأميركية وحلفاءها الغربيون يتحمَّلون المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان نتيجة تغطيتهم ودعمهم وتسليحهم لهذا الكيان المحتل، ورفضهم ممارسة أي ضغط جدي لوقف الحرب وتعطيلهم أي قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن، مع العلم أن هذا الكيان لا يقيم أي وزن للقوانين الدولية أو للأمم المتحدة ومؤسساتها العاجزة عن القيام بأي دور فعَّال لوضع حدٍّ لممارساته. 
ورأى أننا جميعنا معنيون برفع شعار واحد في وجه الادارة الأميركية وهو وقف النار، قبل البحث بأي أمر آخر، وهذا ما أكد عليه بلدنا في مواجهة الضغوط الخارجية، أمَّا مصير بلادنا ومستقبلها  في فلسطين أو في لبنان أو أي دولة من دولنا فترسمه الشعوب ، ولن تسمح لآلة القتل الاسرائيلية أن تفرض بقوة النار أهدافها التدميرية.
وقال إنَّ علينا جميعًا وضع هدف مرحلي وهو ممارسة كل أشكال الضغوط الرسمية والشعبية من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه ومد يد العون لهذا الشعب من أجل النهوض والاعمار ليكون وحده من يقرِّر مصيره، وفي الوقت نفسه علينا مواصلة العمل من أجل تجريم المحتلين مرتكبي المجازر ومحاسبتهم في المحافل الدولية".
فضل الله من طهران: وقف العدوان هو الأولوية.. ومستقبل المنطقة تحدده شعوبها

محليات

حسن فضل الله

طهران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجميّل بعد لقائه السفير الفرنسي: نرفض أن تكون بيروت جائزة ترضية مقابل الحدود
ميقاتي إجتمع مع وزيرة خارجية المانيا: لبنان يحترم القرارات الدولية كافة بدءاً بإتفاق الهدنة

اقرأ ايضا في محليات

بري تابع مع زواره الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.. اليكم التفاصيل
08:31

بري تابع مع زواره الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.. اليكم التفاصيل


إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات الامنية والميدانية ومسار التحقيقات بموضوع الخرق السيبراني لمطار رفيق الحريري الدولي.

08:31

بري تابع مع زواره الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.. اليكم التفاصيل


إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات الامنية والميدانية ومسار التحقيقات بموضوع الخرق السيبراني لمطار رفيق الحريري الدولي.

بالفيديو - بوصعب من عين التينة: الحـر ب ليست الحلّ.. ونأمل أن تقوم الزيارة غداً بخطوة لتحقيق الإستقرار
07:42

بالفيديو - بوصعب من عين التينة: الحـر ب ليست الحلّ.. ونأمل أن تقوم الزيارة غداً بخطوة لتحقيق الإستقرار

بوصعب من عين التينة: الحـر ب ليست الحلّ.. ونأمل أن تقوم الزيارة غداً بخطوة لتحقيق الإستقرار

07:42

بالفيديو - بوصعب من عين التينة: الحـر ب ليست الحلّ.. ونأمل أن تقوم الزيارة غداً بخطوة لتحقيق الإستقرار

بوصعب من عين التينة: الحـر ب ليست الحلّ.. ونأمل أن تقوم الزيارة غداً بخطوة لتحقيق الإستقرار

الجديد في رصد مستمر لآخر المستجدات الميدانية عند الجبهة الجنوبية
Play
07:40
Play

الجديد في رصد مستمر لآخر المستجدات الميدانية عند الجبهة الجنوبية

الجديد في رصد مستمر لآخر المستجدات الميدانية عند الجبهة الجنوبية

07:40

الجديد في رصد مستمر لآخر المستجدات الميدانية عند الجبهة الجنوبية

الجديد في رصد مستمر لآخر المستجدات الميدانية عند الجبهة الجنوبية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024