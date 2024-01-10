بالفيديو - بوصعب من عين التينة: الحـر ب ليست الحلّ.. ونأمل أن تقوم الزيارة غداً بخطوة لتحقيق الإستقرار

بوصعب من عين التينة: الحـر ب ليست الحلّ.. ونأمل أن تقوم الزيارة غداً بخطوة لتحقيق الإستقرار