بالفيديو - بوصعب من عين التينة: الحـر ب ليست الحلّ.. ونأمل أن تقوم الزيارة غداً بخطوة لتحقيق الإستقرار

#بو_صعب من #عين_التينة: الحرب ليست الحلّ.. ونأمل أن تقوم الزيارة غداً بخطوة لتحقيق الإستقرار pic.twitter.com/o5c6aKPub3
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 10, 2024
#بو_صعب من #عين_التينة: الحرب ليست الحلّ.. ونأمل أن تقوم الزيارة غداً بخطوة لتحقيق الإستقرار pic.twitter.com/o5c6aKPub3
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات الامنية والميدانية ومسار التحقيقات بموضوع الخرق السيبراني لمطار رفيق الحريري الدولي.
الجديد في رصد مستمر لآخر المستجدات الميدانية عند الجبهة الجنوبية
كواليس اللقاء الذي جمع نبيه بري بالياس بوصعب في عين التينة