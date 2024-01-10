الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:45
فارس اسكندر عن وثائقي اليسا: لازم تعمل مصالحات قبل ما تعمل كتاب عن حياتها
06:21
بالفيديو - توبيخ الحوثي لمذيعة BBC على الهوا يشعل المواقع!
03:06
فيديو غريب - شاب يمازح صديقه بإطلاق نمر عليه!
01:28
إنقلاب جوي يخفق الباب... هذه توقعات طقس اليومين المقبلين
16:08
بالفيديو - مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية خلال بث مباشر ويأخذون طاقمها رهائن
محليات
إطلالة خاصة لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب عبر قناة الجديد
2024-01-10 | 10:30
A-
A+
إطلالة خاصة لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب عبر قناة الجديد
إطلالة خاصة لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب عبر قناة الجديد
مقالات ذات صلة
ترقبوا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في إطلالة خاصة مباشرة عبر قناة الجديد عند الساعة الخامسة والنصف
شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى في إطلالة خاصة عبر قناة "الجديد"
ترقبوا الآن إعادة للإطلالة الخاصة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عبر قناة الجديد
إطلالة خاصة لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب عبر قناة الجديد
محليات
لنائب
المجلس
الاسلامي
الشيعي
الاعلى
الشيخ
الخطيب
الجديد
العودة الى الأعلى
إنقلاب جوي يخفق الباب... هذه توقعات طقس اليومين المقبلين
بالفيديو - رسالة من عناصر المقاومة الى السيد نصر الله
اقرأ ايضا في محليات
14:27
أبطال مسلسل الخائن وجوانا كركي وزوجها ضيوف إعترافات مع ريتا .. الآن على الجديد
14:27
أبطال مسلسل الخائن وجوانا كركي وزوجها ضيوف إعترافات مع ريتا .. الآن على الجديد
13:43
باسيل: ما يطرحه هوكشتاين يقتصر على وجود رئيس للجمهورية فمن يفاوض؟ وأنا أحذر من أن السقف قليل نسبة لما نريده وحل النقاط المتنازع عليها غير كافٍ ورئاسة الجمهورية ليست في سوق مقايضة
13:43
باسيل: ما يطرحه هوكشتاين يقتصر على وجود رئيس للجمهورية فمن يفاوض؟ وأنا أحذر من أن السقف قليل نسبة لما نريده وحل النقاط المتنازع عليها غير كافٍ ورئاسة الجمهورية ليست في سوق مقايضة
13:10
بالفيديو - مناشدات من المواطنين العالقين في سوق جونيه بعد غرقه بالمياه جراء العاصفة
بالفيديو - مناشدات من المواطنين العالقين في سوق جونيه بعد غرقه بالمياه جراء العاصفة
13:10
بالفيديو - مناشدات من المواطنين العالقين في سوق جونيه بعد غرقه بالمياه جراء العاصفة
بالفيديو - مناشدات من المواطنين العالقين في سوق جونيه بعد غرقه بالمياه جراء العاصفة
يحدث الآن
خاص الجديد
14:27
أبطال مسلسل الخائن وجوانا كركي وزوجها ضيوف إعترافات مع ريتا .. الآن على الجديد
محليات
13:43
باسيل: ما يطرحه هوكشتاين يقتصر على وجود رئيس للجمهورية فمن يفاوض؟ وأنا أحذر من أن السقف قليل نسبة لما نريده وحل النقاط المتنازع عليها غير كافٍ ورئاسة الجمهورية ليست في سوق مقايضة
مقدمة النشرة المسائية
13:25
مقدمة النشرة المسائية 10-01-2024
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-01-02
السحب على سيارة جديد مستمر طيلة هالشهر بـ١$ واحد عبر أي فرع OMT ممكن تشاركوا
2024-01-08
العثور على جثة مسنة داخل ثلاجة بمنزلها... بعد اختفائها لـ9 سنوات!
2023-12-16
نتنياهو: وضعنا جدولا زمنيا لانتصار حاسم على حزب الله والقضاء على حماس
2023-12-07
وفاة الشاب علي سرور بعد تعرضه لحادث خطير وفارس إسكندر ينعاه بتأثر
2023-12-10
فيديو "ولعت" لمقاتل سرايا القدس يشغل العالم ويتصدر الترند...
2023-09-11
أول متسابقة بـ"وزن زائد" تفوز بلقب "ملكة جمال الكون نيبال"
بالفيديو
بالفيديو
13:25
مقدمة النشرة المسائية 10-01-2024
13:24
النشرة الجوية 10-01-2024
12:51
كيف يبدو المشهد المسائي جنوب لبنان؟
10:30
الجديد مستمرة في التغطية الميدانية جنوباً..كيف يبدو المشهد؟
10:30
إطلالة خاصة لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب عبر قناة الجديد
09:42
محمد شمس الدين يتحدث عن 3 قوانين في مجلس النواب لم تُنشر: التشريع فوضوي يعكس حالة الإنهيار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
06:26
مفاجأة سارة من كهرباء لبنان... وهذا ما أعلنته المؤسسة
محليات
06:26
مفاجأة سارة من كهرباء لبنان... وهذا ما أعلنته المؤسسة
محليات
16:00
بالفيديو - رسالة من عناصر المقاومة الى السيد نصر الله
محليات
16:00
بالفيديو - رسالة من عناصر المقاومة الى السيد نصر الله
محليات
01:28
إنقلاب جوي يخفق الباب... هذه توقعات طقس اليومين المقبلين
محليات
01:28
إنقلاب جوي يخفق الباب... هذه توقعات طقس اليومين المقبلين
محليات
15:35
بالصور- العثور على خراطيم إسرائيلية حارقة في الجنوب
محليات
15:35
بالصور- العثور على خراطيم إسرائيلية حارقة في الجنوب
محليات
01:49
هوكشتاين سمع كلاماً إسرائيلياً كبيراً... الأخبار تكشف معلومات من زيارة الأول إسرائيل
محليات
01:49
هوكشتاين سمع كلاماً إسرائيلياً كبيراً... الأخبار تكشف معلومات من زيارة الأول إسرائيل
عربي و دولي
07:04
بالفيديو - أنصار الله تعلن شنّ "عملية عسكرية كبيرة" إستهدفت سفينة أميركية
عربي و دولي
07:04
بالفيديو - أنصار الله تعلن شنّ "عملية عسكرية كبيرة" إستهدفت سفينة أميركية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024