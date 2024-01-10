باسيل خلال مقابلة تلفزيونية: أفضل مواجهة لإسرائيل هو بناء دولة وإقامة اقتصاد قوي والمنافسة بطريقة الحياة وإسرائيل بقيت جسماً غريباً مرفوضاً في المنطقة

رئيس شعبة العلاقات العامة في فوج اطفاء بيروت علي نجم للجديد: لاصحة لما تم تداوله عن تشابك بالايادي بين الاهالي وعناصر من قيادة الفوج ما حصل هو اختلاف في وجهات النظر ونحن والاهالي واحد