الوكالة الوطنية : قذيفة معادية استهدفت تلة الحمامص

معلومات "الجديد": تحدث قائد الجيش في لقائه مع بري منذ أكثر من شهرين عن أهمية تعيين رئيس لأركان في المجلس العسكري وخطورة الفراغ في القيادة في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية