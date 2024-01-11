بالفيديو - جانب من الغارات التي إستهدفت بلدة الخيام

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت في بيان "وصول السفيرة ليزا جونسون إلى لبنان اليوم"، مشيرة إلى أن "السفيرة جونسون كانت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى ناميبيا، كما شغلت أخيرا مناصب قيادية في المكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون لدى وزارة الخارجية في واشنطن".