بالفيديو - جانب من الغارات التي إستهدفت بلدة #الخيام pic.twitter.com/HCeEeFTpMu
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 11, 2024
بالفيديو - جانب من الغارات التي إستهدفت بلدة #الخيام pic.twitter.com/HCeEeFTpMu
زياد أسود : ذاهبون الى تحوّل ليس بمقدور باسيل فرملته.. وجعجع "شعاراته كبيرة وأفعاله صغيرة"
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت في بيان "وصول السفيرة ليزا جونسون إلى لبنان اليوم"، مشيرة إلى أن "السفيرة جونسون كانت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى ناميبيا، كما شغلت أخيرا مناصب قيادية في المكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون لدى وزارة الخارجية في واشنطن".
زياد أسود : الوحدة الوطنية اليوم ليست حاجة.. ومشروعية الحزب قائمة وهذه نصيحتي له