حزب الله : استهداف تجمعين لجنود العدو في تل شعر ومحيط موقع بركة ريشا
اعلن الاعلام الحربي لحزب الله في بيان أنه : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:05 من بعد ظهر يوم الخميس 11-1-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة".
وفي بيان آخر قال الاعلام الحربي : " أن مجاهدي المقاومة الاسلامية استهدفوا عند الساعة 04:30 من عصر يوم الخميس 11-1-2024، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح".