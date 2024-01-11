حزب الله : استهداف ‏‏تجمعين لجنود العدو في تل شعر ومحيط موقع بركة ريشا

اعلن الاعلام الحربي لحزب الله في بيان أنه : "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:05 من بعد ظهر يوم الخميس 11-1-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة".