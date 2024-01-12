بري لـ"الشرق الأوسط": هوكستين "أتى بأفكار لا مبادرة"... وهناك فرصة

التقى الموفد الاميركي آموس هوكستين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، قبل أن يغادر بيروت.

وقال بري لـصحيفة "الشرق الأوسط" إن هوكستين "أتى بأفكار لا مبادرة، وطرحنا في المقابل أفكاراً أخرى".

وأضاف: "لم نتفق على كل شيء، لكننا سندرس أفكاره وسيدرس أفكارنا، ونعود للقاء".

وأوضح بري أن الموفد الأميركي "لم يحمل طرحاً محدداً، لكنه يحاول تخفيف التوتر في لبنان وفي غزة".

وختم قائلاً: "لا أستطيع أن أقول إني متفائل أو متشائم، لكني أقول إن هناك فرصة".