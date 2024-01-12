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"إسرائيل" تطلب من محكمة العدل الدولية إسقاط قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها
"إسرائيل" تطلب من محكمة العدل الدولية إسقاط قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها
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2024-01-12 | 02:20
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مراسلة #الجديد: بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي برئاسة ميقاتي بعد اكتمال النصاب مع وصول 15 وزيراً وعلى جدول الأعمال 34 بنداً
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