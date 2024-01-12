قبيل انطلاق حفل افتتاح كأس آسيا لكرة القدم .. الجديد ترصد الصورة من أمام "ستاد لوسيل" في الدوحة .. لمتابعة البث المباشر:

معلومات الجديد: مواجهة مرتقبة يوم الثلثاء بين أمين سر قسم المعادلات ما قبل الجامعية آمل شعبان والموظف بوزارة التربية أنطوني باسيل أمام القاضي أسعد بيرم

معلومات الجديد: مواجهة مرتقبة يوم الثلثاء بين أمين سر قسم المعادلات ما قبل الجامعية آمل شعبان والموظف بوزارة التربية أنطوني باسيل أمام القاضي أسعد بيرم