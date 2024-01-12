الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

نبيل بدر بعد مقتل شرطي بلدية بيروت: لم يعد ممكناً السكوت على تفلت السلاح والسرقات

2024-01-12 | 10:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نبيل بدر بعد مقتل شرطي بلدية بيروت: لم يعد ممكناً السكوت على تفلت السلاح والسرقات
نبيل بدر بعد مقتل شرطي بلدية بيروت: لم يعد ممكناً السكوت على تفلت السلاح والسرقات

صدر عن النائب نبيل بدر البيان الآتي:

"لم يعد ممكناً السكوت على تفلت السلاح والسرقات والنشل وفوضى الدراجات النارية وقطّاع الطرق في مدينة بيروت ومداخلها، وما شهدناه في الأمس من مأساة طالت أحد أبنائنا الذي سقط شهيداً إثناء قيامه بواجبه هو شيئ خطير لم يعد بالإمكان السكوت عنه وعن هذا الفلتان الذي تخطى كل الخطوط والحدود، وما كنا نحذر منه مراراً وتكراراً مع جميع المسؤولين وعلى رأسهم وزير الداخلية ومحافظ مدينة بيروت والقوى الأمنية للأسف بات واقعاً حقيقياً ومرّاً، على الجميع تحمل مسؤولياته كاملة وإتخاذ كافة الإجراءات القصوى بحق كل من تسوّل له نفسه الإعتداء على المواطنين الآمنين في عاصمتنا حتى ولو إقتضى الأمر تسليح فوج الحرس البلدي الذين هم في الأساس ينضوون تحت خانة القوى الأمنية المسلحة تبعا للقانون كي يؤدوا مهامهم بالقوة وضمن سقفه بهدف بسط وفرض الأمن في مدينة بيروت، بالإضافة إلى تأمين عيشهم الكريم من خلال تسديد كامل رواتبهم ومنحهم الرعاية الصحية اللازمة لهم، ولا أستغرب أن يعتكف فوج الحرس البلدي عن أداء مهامه والبقاء في ثكناته حتى تأمين كامل حقوق عناصره ومستلزماتهم.

  نتقدم من ذوي الشهيد المغدور حسن العاصمي ومحبيه بأحر التعازي والمواساة طالبين من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".
نبيل بدر بعد مقتل شرطي بلدية بيروت: لم يعد ممكناً السكوت على تفلت السلاح والسرقات

محليات

نبيل بدر

بلدية بيروت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله: العدوان الأميركي على اليمن يُؤكد أن أميركا شريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر في غزة والمنطقة
بالفيديو -مقتل شرطي بلدية وجرح مصري باطلاق نار في بيروت

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024