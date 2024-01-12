مراد العريفي يشرح الأوضاع بعد الضربات الأميركية-البريطانية على اليمن

معلومات الجديد: القاضي أسعد بيرم أرسل استنابات إلى فرع المعلومات يطلب منها الإستماع لأشخاص جدد في الملف والتأكد من معاملات في وزارة التربية

معلومات الجديد: القاضي أسعد بيرم أرسل استنابات إلى فرع المعلومات يطلب منها الإستماع لأشخاص جدد في الملف والتأكد من معاملات في وزارة التربية