ميقاتي: التهدئة في لبنان غير منطقية دون وقف إطلاق النار بغزة

وقال ميقاتي "أبلغنا جميع الموفدين (الدوليين الذين زاروا لبنان) أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي".

جاء ذلك في مداخلة لرئيس الحكومة مع بدء أول جلسة لمجلس الوزراء في العام الجديد في السراي الحكومي وسط بيروت، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

وأضاف ميقاتي "انطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان".

كما تابع "لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد".

ولفت إلى أن الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين من ناحية بدء تفهم وجهة النظر اللبنانية التي أُبلغت للموفد الأميركي آموس هوكشتاين أمس الخميس، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا إلى القرار 1701.

في حين أشار ميقاتي إلى أن إسرائيل لم تنفذ أيا من القرارات الدولية، "في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري أكد احترام كل القرارات الدولية".

وفيما يتعلق بالاستقرار في الجنوب، طالب ميقاتي بتطبيق كل القرارات الدولية، بدءا باتفاق الهدنة الصادر عام 1949.