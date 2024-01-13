روابط التعليم الرسمي نفت صحة الاخبار المتداولة عن عقد اجتماع لاتخاذ قرار بشأن التعليم نهار الاثنين المقبل

نفت روابط التعليم الرسمي خبرا يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفاده انها ستعقد اجتماعا مساء اليوم لاتخاذ قرار بشأن التعليم نهار الأثنين 15-1-2024.

أكدت الروابط أن هذا الخبر عار عن الصحة وهو خبر كاذب أراد من أطلقه أن يشوش على المدرسة الرسمية والعام الدراسي الذي كان ليكون طبيعيا لولا الاعتداءات الصهيونية التي يتعرض لها الجنوب والتي أدت إلى إقفال بعض المدارس قسراً .



وأضافت أنها تنسق و تتابع كامل التفاصيل التربوية والمتعلقة بشؤون المعلمين والأساتذة والمدرسة الرسمية على حدٍ سواء.