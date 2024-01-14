سركيس نعوم يفتح الباب على هدف أمريكا في الشرق الأوسط: "إنضباط إيران وأمان إسرائيل"

سركيس نعوم لـ #الجديد: لدى إيران مشروع في الشرق الأوسط وإستخدمت في سبيل تحقيقه القضية الأكثر تأثيراً وهي القضية الفلسطينية وإيران حققت الإنجاز في لبنان بواسطة حزب الله التي شاركت في تأسيسه