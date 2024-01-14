نصرالله: الذي يجب أن يخشى الحرب مع لبنان هو حكومة العدو وشعبه ومستوطنيه

نصر الله: الإسرائيليون يقولون إن الكيان يبني حزاماً أمنياً في الشمال وذلك لأول مرة بعدما كان الحزام الأمني في جنوبي لبنان والحل لمستوطني الشمال هو في أن يتوجهوا إلى حكومتهم لمطالبتها بوقف العدوان على غزة