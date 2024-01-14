نصرالله: جاهزون للحرب منذ 99 يوماً ولا نخافها وسنقاتل بلا أسقف وبلا حدود

نصر الله: على امتداد أكثر من 100 كلم وما يزيد عن 90 يوماً تمّ إستهداف كلّ المواقع الحدودية المعادية وعدد كبير من المواقع الخلفية والمستوطنات رداً على الإعتداءات على المدنيين