قوى الامن: توقيف مواطنة على مسلك البقاع – بيروت ضبط معها كمية من الكوكايين

صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ الآتي: "بتاريخ 11-01-2024 أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على مسلك البقاع – بيروت المدعوة غ. ص (مواليد عام 1980، لبنانية) وذلك على متن فان لنقل الركّاب.