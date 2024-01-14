مصادر الجديد: لجنة المال والموازنة تنهي نهار الاثنين دراستها للموازنة تمهيدا لإقرارها في مجلس النواب

الصحافي الإقتصادي عماد الشدياق لـ #وهلق_شو: من الواضح ان الموازنة لا يوجد فيها رؤية إقتصادية ولا وضوح ولا مسؤولية باعتراف لجنة المال والموازنة بأنها فيها ثغرات ومشكلات