الكاتب السياسي جان عزيز لـ #وهلق_شو: النقطة الأهم بكلام هوكشتاين هي النافذة الزمنية اي 3 اسابيع تقريباً وفي هذه المدة "فينا نعمل شي" والكلام عن 1701 وان يكون لبنان أمام فرصة تاريخية لتحقيق المكاسب