رئيس تحرير موقع 180 بوست الإخباري حسين أيوب لـ #وهلق_شو: خطاب نصرالله اليوم كان واضحا وهو رد على تهديد هوكشتاين الذي أتى الى لبنان بأفكار ربما تصبح خارطة طريق تأخذنا الى مفاوضات للوصول الى نتائج