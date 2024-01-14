المتحدث الإقليمي بإسم الخارجية الأميركي سامويل ويربيرغ لـ #وهلق_شو: الولايات المتحدة لا تريد توسيعاً للحرب والشعب اللبناني لا يريد ذلك وهوكشتاين جاء ليقوم بلقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للتأكيد عليها