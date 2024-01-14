سامويل ويربيرغ لـ #وهلق_شو: من جانبنا لا نريد الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة ولا التهجير القسري للفلسطينيين ولا الاقتطاع من الاراضي الفلسطينية في غزة