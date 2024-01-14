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طوني فرنجية لـ #وهلق_شو: العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي هي علاقة صداقة دائمة رغم التباين بالأفكار وهذه العلاقة تهدم المسافات بين المختلفين بالرأي
2024-01-14 | 15:58
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طوني فرنجية لـ #وهلق_شو: العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي هي علاقة صداقة دائمة رغم التباين بالأفكار وهذه العلاقة تهدم المسافات بين المختلفين بالرأي
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العلاقة
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