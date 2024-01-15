فرنجية قدم التعازي لقائد الجيش بوفاة والدته

عماد الشدياق لـ #وهلق_شو: سعر صرف الدولار سيستمر بالاستقرار بحال لم ندخل بالحرب ووسيم منصوري فرض على الدولة التخلي عن بعض الخدمات لعدم هدر الدولارات وهو خلق طلبا مُصطنعا على الليرة