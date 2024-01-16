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محليات

ميقاتي: لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ونسعى للحلول الديبلوماسية

2024-01-16 | 06:06
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ميقاتي: لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ونسعى للحلول الديبلوماسية
ميقاتي: لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ونسعى للحلول الديبلوماسية

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "أن وقف اطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية للحل في المنطقة، واذا لم يتوقف اطلاق النار فسيكون ذلك ككرة الثلج التي تتمدد الى كل دول المنطقة"، مشددا على "ان المطلوب الضغط على اسرائيل لوقف التصعيد".

وفي حديث الى "قناة الجزيرة" قال"نحن نسعى للحلول الديبلوماسية، وهذا هو الخيار الأفضل، لأن الحرب تعني الخسارة للجميع، اذا كان الخيار هو الحل الديبلوماسي فنحن مستعدون والجانب الأميركي بدا بهذه الخطوت ولا نزال مستمرين بهذا البحث.

وردا على سؤال قال: إن الموفد الأميركي اموس هوكشتاين قال إنه توجد نافذة للوصول الى حل، كما سمعنا من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن هناك فرصة ذهبية للوصول الى استقرار طويل الأمدن نحن نسعى الى ذلك وهذا ما نقوم به، وإننا على استعداد للاستمرار بالمباحثات الديبلوماسية للوصول الى حل وتطبيق القرار 1701 كاملا، نحن نلتزم القرارات الدولية منذ اتفاق الهدنة عام 1949 وصولا الى القرار الرقم 1701. في المقابل على اسرائيل أن تحترم هذه القرارات وتطبقها وأن تلتزم الشرعية الدولية.

وعما قصده هوكشتاين بوجود نافذة للحل قال: المقصود بهذا الكلام هو وجود نافذة للحل في لبنان ، ولكن منذ اليوم الأول للحرب في غزة قلنا إن وقف اطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية لكل المنطقة، واذا لم يتوقف اطلاق النار فسيكون ذلك ككرة الثلج التي تتمدد الى كل دول المنطقة، على المجتمع الدولي  الضغط على اسرائيل لوقف اطلاق النار للوصول الى حل يقوم على قاعدة خيار الدولتين وارساء الاستقرار.

وعن طبيعة الحل المقترح قال: الحل هو بتطبيق القرار 1701 كاملا ووقف العدوان الاسرائيلي وارساء الهدوء والاستقرار على الحدود. اسرائيل حتى الآن تنتهج خيار الحرب والقتل  والتدمير، ونحب نطالب بخيار السلم والاستقرار، ومن خلال الاتصالات التي اقوم بها، يتأكد للجميع ان لبنان يحاول قدر المستطاع تفادي الحرب ووقف التصعيد ولكن المطلوب الضغط على اسرائيل لوقف التصعيد. 
ميقاتي: لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ونسعى للحلول الديبلوماسية

محليات

نجيب ميقاتي

لبنان

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