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محليات

ناصر يكشف لـ "الأنباء الإلكترونية": إجتماعات جديدة مرتقبة لجنبلاط في الأمد المنظور

2024-01-18 | 01:48
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ناصر يكشف لـ &quot;الأنباء الإلكترونية&quot;: إجتماعات جديدة مرتقبة لجنبلاط في الأمد المنظور
ناصر يكشف لـ "الأنباء الإلكترونية": إجتماعات جديدة مرتقبة لجنبلاط في الأمد المنظور

أشار أمين السر العام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر، في حديث لجريدة "الأنباء الإلكترونية"، إلى أن "اللقاء الذي جمع رئيس الحزب تيمور جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان جاء في إطار الجولة التي يقوم بها جنبلاط على القوى السياسية، وذلك تكريساً لمبدأ الحوار مع الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتحديّات التي تفرض نفسها، وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية وتحصين المؤسسات بالإضافة الى الحرب في غزة وانعكاساتها وأهمية عدم الانجرار الى حرب واسعة في الجنوب".

ولفت ناصر إلى أن "البحث تطرّق في اللقاءات التي تُعقد إلى العلاقات الثنائية، وأهمية الانفتاح والتشاور والتنسيق".
وكشف ناصر عن "اجتماعات أخرى مرتقبة في الأمد المنظور، منها مع حزب الطاشناق، تكتّل نواب الاعتدال الوطني، وقد تشمل الجولة أيضاً مرجعيات روحية، وكل هذه اللقاءات تندرج تحت العنواين المذكورة سلفاً".
ناصر يكشف لـ "الأنباء الإلكترونية": إجتماعات جديدة مرتقبة لجنبلاط في الأمد المنظور

محليات

ظافر ناصر

الحزب التقدمي الاشتراكي

تيمور جنبلاط

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