الجميّل يلتقي القائمة بالأعمال الأسترالية: لضرورة حماية لبنان وتطبيق القرارات الدولية

الإجتماع جرى في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله، وكرر في خلاله رئيس الكتائب موقف الحزب بضرورة "استعادة الدولة لدورها واعادة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية لمنع ادخال لبنان في دوامة الحرب الجارية"، مؤكداً على "ضرورة حمايته من الاعتداءات وتطبيق القرارات الدولية 1701 و1559 لرفع الأذى عن اللبنانيين".