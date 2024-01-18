سفير السعودية في لبنان يستقبل نظيره الفرنسي.. وهذا ما تمّ بحثه

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، في مقر إقامته، في اليرزة، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو.