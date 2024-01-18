بالفيديو - مغارة "الفقمة" في عمشيت مهددة بالانهيار

الى ذلك فانه بالرغم من ان مالك العقار استحصل على ترخيص بناء منذ عام 2020 من البلدية استناداً الى كشف فني، إلا ان الناشطون البيئيون نفذوا سلسلة تحركات احتجاجية اعتراضا على المشروع حينها، ما دفع بوزارة البيئة للقيام بطلب وقف المشروع وفرضت على اصحاب العقار القيام بالدراسات البيئية المطلوبة وازالة طابق من البيت المنوي بناؤه، وتعهد بعدم استعمال آلات ثقيلة، ووضع حساسات في المغارة للتأكد من عدم تعريضها لأي خطر، ووضع خطة ادارة بيئية لتفادي اي ضرر بيئي على المغارة والشاطىء والمحيط.

الى ذلك فانه وفقاً للوزارة المعنية، فإن صاحب المشروع قام بتلك الخطوات المطلوبة منه كما تعهدت بمراقبة الاعمال، وعليه استأنف العمل مجدداً، وعلى اثر ذلك، أطلق ناشطون الصرخة مجدداً مطالبين بوقف الأعمال باعتبارها تهدد المغارة وكذلك الفقمة التي تعد من الحيوانات النادرة عند الشاطئ اللبناني.