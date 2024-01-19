ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

بدت الفوضى على أشدها في مصلحة تسجيل السيارات والآليات أمس بعدما فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين من دون مواعيد عبر المنصة ما أدى الى عرقلة العمل بشكل كامل باستثناء بعض معاملات جرى امرارها عبر سماسرة.

فيما وعد مجلس الإنماء والإعمار باطلاق العمل في عدد من الطرقات قبل ثلاثة أشهر بتمويل من البنك الدولي، بدا أن بعض الوعود تبخر لأسباب غير مبررة.

عُلم أنّ لقاء قد يُعقد في وقت غير بعيد بين رئيس حزب ولقاء نيابي ورئيس حزب ووزير سابق ضمن الطائفة الواحدة.

يلاحَظ غياب الأحزاب العقائدية القديمة عن الجنوب عسكرياً وسياسياً، ومردّ ذلك الى تعدد الفصائل والقوى الأصولية التي لا تنسجم مع عقيدة هذه الأحزاب.

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الجمهورية

كشف مسؤول أن حزبه نصح حليفه بالسير بالتمديد بعدما حُسم الأمر، ولكنه لم يقتنع.

تصطدم زيارات الموفدين الغربيين برفض الإنتقال من البحث إلى التنفيذ قبل انتهاء حرب غزة.

علّق دبلوماسي غربي أهمية كبيرة على زيارة لموفد من بلاده إلى لبنان خاصة في هذه المرحلة.

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اللواء

أحيط موضوع لقاء مسؤول كبير مع دبلوماسي أجنبي رفيع بالتباس ،اذ دار نقاش حول ما إذا كان حصل أم لا،وكيف!

انتقدت مصادر تصريحات وزير سيادي في ما خص تقديم مساعدات لجهة الحؤول دون مغادرة النازحين إلى بلدان أوروبا في وقت يعاني فيه لبنان من صعوبات مالية وتوظيفية جمة….

تبيَّن لأعضاء في جمعيات المودعين ان ما يطرح لجهة إعادة الودائع تحت الـ100 الف دولار يمتد الى سنوات، وبصيغ مبهمة، على الرغم من عدم الانتهاء من وضعها..

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نداء الوطن

تلقّى الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة نصيحة من أحد المقرّبين منه، بضرورة التفكير مجدّداً بعقد صفقة مع الأميركيين لتأمين حمايته على المدى البعيد.

لاحظ موفد غربي قام بجولة موسّعة على القوى السياسية اللبنانية، مدى «نفور» هذه القوى من رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل.

يتحضّر عدد من المغتربين لا سيّما ممّن كانت لهم مساعدات لأهالي بلداتهم إبّان أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية الأخيرة من المنية وعكار لدخول معترك الانتخابات البلدية المقبلة، بشكل شخصي أو عبر أشخاص محسوبين عليهم.

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البناء

يؤكد مصدر دبلوماسي أن حجم التشابك في المصالح الاقتصادية والتشارك في ملفات سياسية وأمنية عديدة سوف يسمح لإيران وباكستان باحتواء أزمة القصف المتبادل ويبدو أن القصف الإيراني لمواقع جيش العدل تم بغض نظر باكستاني على خلفية التسليم بالعجز عن ملاحقتهم، بسبب الضغوط الأميركية والرد المحسوب جاء لحفظ ماء الوجه على قاعدة أن القصف الإيراني محرج لباكستان من الزاوية السيادية وللعلاقة مع الأميركيين، وأشار المصدر إلى اعتماد باكستان على إيران في الكهرباء والغاز والمشتقات النفطية.

لاحظت مصادر أمنيّة ارتفاع عدد هجمات أنصار الله على السفن المخالفة للإجراءات اليمنية بمنع عبور السفن الإسرائيلية والسفن المتوجّهة إلى موانئ كيان الاحتلال بعد الضربات الأميركية لليمن. وقالت المصادر لا نعرف ما اذا كان السبب توريط أميركا لسفن تطالها الإجراءات اليمنية عبر تطمينات موهومة فكانت المفاجأة بالاستهداف اليمني او ان اليمنيين صاروا أكثر تشدداً بعد الغارات منعاً لسوء الفهم واعتبار المرونة ضعفاً أم أن اليمن أدرج السفن الأميركية على لائحة المنع بمعزل عن وجهتها وحمولتها؟

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الأنباء

لبنان لا يزال في دائرة الخطر الشديد ويحتاج الى عناية مركّزة لإخراجه من الأزمة.

استحقاق مالي تشريعي منتظر في وقت قريب وسيكون له بالغ الأثر على سير العمل في قطاعات عدة.

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