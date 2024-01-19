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محليات

مصادر دبلوماسية عربية للجديد: التهديدات الاسرائيلية "كلامية"

2024-01-19 | 10:48
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مصادر دبلوماسية عربية للجديد: التهديدات الاسرائيلية &quot;كلامية&quot;
مصادر دبلوماسية عربية للجديد: التهديدات الاسرائيلية "كلامية"

تحدثت مصادر دبلوماسية عربية تحدثت للجديد عن ان "المعلومات التي وصلت الى السفارات في لبنان تفيد بان التهديدات الاسرائيلية تقتصر على التهديد الكلامي ولن تتطور الى اعمال عسكرية وذلك بفعل الضغط الدولي الكبير لا سيما الاميركي والفرنسي لمنع اي حرب مقبلة وبان الجيش الاسرائيلي لا يحبذ خوض حرب مع لبنان".

وفي المعلومات، ليست حركة السفير السعودي وليد بخاري يتيمة بل تواكبها حركة فرنسية ناشطة على مستوى السفير الفرنسي هيرفي ماغرو الذي اجتمع صباح الجمعة مع السفيرة الاميركية ليزا جونسون وبحثا في توحيد جهود اللجنة الخماسية للدفع باتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان. 

وفي المعلومات ايضا ان السفير الفرنسي يقوم بالتواصل بشكل مستمر مع سفراء اللجنة الخماسية في بيروت بالتوازي مع تحضيره للقاء سيجمعهم قريبا، للتحضير لاجتماع اللجنة في السعودية، وللاتفاق على مقاربة موحدة بعد المبادرة القطرية التي لم تحظ بإجماع الدول الخمس.

أما مصر فهي ايضا حاضرة في الحراك الرئاسي وعبر لقاءات يقوم بها سفيرها في بيروت مع نظرائه في الخماسية انطلاقا من موقع مصر الثابت في اللجنة.

بدوره الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وبحسب معلومات الجديد فهو في الرياض وسيتوجه في الايام المقبلة الى القاهرة والدوحة تحضيرا لاعمال اللجنة  ومن ثم يعود الى بيروت متحدثا باسمها في مقاربة مشتركة  تدعو فيها رئيس المجلس الى الدعوة الى جلسة انتخابية مفتوحة.

مصادر دبلوماسية تتحدث عن ان لودريان لن يدخل في الاسماء مباشرة ولكن المواصفات التي سيذكر فيها بعد زيارته الاخيرة ستكون مؤشرا واضحا لهوية الرئيس المقبل.
مصادر دبلوماسية عربية للجديد: التهديدات الاسرائيلية "كلامية"

محليات

وليد بخاري

السفير السعودي

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