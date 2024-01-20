مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تصدر قراراً بوقف الأعمال فوراً في محيط مغارة الفقمة بعمشيت لحين التأكد من كافة شروط الأثر البيئي وتقييمه

غسان ريفي لـ الجديد: هوكشتاين قد يؤخر زيارته قليلا الى لبنان لمزيد من الاتصالات والتشاور خصوصا بعد العدوان الاسرائيلي على الضاحية والاجواء الغير مشجعة التي سمعها من العدو