شهيدان و٧ جرحى ولا اصابات بصفوف الجيش في الغارة على كفرا



استهدف العدو الاسرائيلي بواسطة مسيرة سيارة في بلدة كفرا أدت الى استشهاد شخصين نُقلا الى مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل واصابة 7 أشخاص نقلوا الى مستشفى تبنين الحكومي بينهم ااصابة خطيرة لأمرأة ولا إصابات في صفوف عناصر الجيش اللبناني.