الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
14:14
شرب الشاي الأخضر على "معدة فارغة".. 4 فوائد لا مثيل لها
12:04
منخفض جوّي قطبي يحطُ في لبنان بهذا التوقيت
08:17
بكاء فايا يونان على الهواء بسبب مرض والديها
07:04
بالصور والفيديو - النفايات تخنق مجرى نهر الليطاني
07:02
شاهد - ضابط برتبة مقدم بالجيش العراقي يصفع عقيد على وجهه.. ووزارة الدفاع تصدر بياناً
محليات
معلومات الجديد: شهيدٌ واحد لحزب الله من "وحدة الوقائي" جراء الغارة الاسرائيلية على بلدة كفرا
2024-01-21 | 08:14
A-
A+
معلومات الجديد: شهيدٌ واحد لحزب الله من "وحدة الوقائي" جراء الغارة الاسرائيلية على بلدة كفرا
أدّت الغارة الاسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة كفرا الى استشهاد عنصر من المقاومة الاسلامية وهو من "وحدة الوقائي" اي يؤمن حركة عناصر حزب الله وينظم بعض الاجراءات الوقائية
مقالات ذات صلة
الصحافية رندة تقي الدين لـ وهلق شو: حصل تنسيق بين هوكشتاين ومستشارة في الاليزية لمنع اي حادث كبير في جنوب لبنان يؤدي الى حرب
مراسل الجديد: إستشهاد السيدة التى اصيبت بالغارة الإسرائيلية على كفرا متأثرة بجراحها
حزب الله يرد على استهداف القرى والمدنيين اللبنانيين وتحديداً الغارة الأخيرة على بلدة كفرا
معلومات الجديد: شهيدٌ واحد لحزب الله من "وحدة الوقائي" جراء الغارة الاسرائيلية على بلدة كفرا
محليات
كفرا
جنوب لبنان
العودة الى الأعلى
طيران إستطلاعي وقنابل مضيئة.. الإحتلال يواصل إعتداءاته على الجنوب
معلومات الجديد: التقدمي الاشتراكي تلقى وعدا بإدراجِ مِلف رئاسة الأركان بعدما أتى الضوءُ الاخضر من رئيسِ المردة سليمان فرنجيه خلال العشاء الاخير في كليمنصو
اقرأ ايضا في محليات
16:14
النائب سيمون أبي رميا لـ وهلق شو: اللجنة الخماسية هي في مهمة استكشافية للملف اللبناني ولا تأتي بأفكار حتى الساعة
16:14
النائب سيمون أبي رميا لـ وهلق شو: اللجنة الخماسية هي في مهمة استكشافية للملف اللبناني ولا تأتي بأفكار حتى الساعة
16:06
النائب زياد حواط لـ وهلق شو: على الأمم المتحدة تقديم أوراق ثبوتية بأن مزارع شبعا وغير منها المناطق لبنانية و"أنا مقتنع بذالك"
16:06
النائب زياد حواط لـ وهلق شو: على الأمم المتحدة تقديم أوراق ثبوتية بأن مزارع شبعا وغير منها المناطق لبنانية و"أنا مقتنع بذالك"
16:01
النائب غسان سكاف لـ وهلق شو: المشكلة تكمن في تواصلنا مع الخارج دون تحقيق التواصل الفعّال بيننا ومن الضروري التوافق الداخلي حتى إنتاج الرئيس والحصول على تأييد اللجنة الخماسية
16:01
النائب غسان سكاف لـ وهلق شو: المشكلة تكمن في تواصلنا مع الخارج دون تحقيق التواصل الفعّال بيننا ومن الضروري التوافق الداخلي حتى إنتاج الرئيس والحصول على تأييد اللجنة الخماسية
يحدث الآن
خاص الجديد
16:14
النائب سيمون أبي رميا لـ وهلق شو: اللجنة الخماسية هي في مهمة استكشافية للملف اللبناني ولا تأتي بأفكار حتى الساعة
عربي و دولي
16:07
غوتيرش يدين القصف الأوكراني على دونيتسك
خاص الجديد
16:06
النائب زياد حواط لـ وهلق شو: على الأمم المتحدة تقديم أوراق ثبوتية بأن مزارع شبعا وغير منها المناطق لبنانية و"أنا مقتنع بذالك"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-01-09
المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: مقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين في تفجير شاحنة الذخيرة في البريج بغزة
05:53
عادل إمام يعتزل الفن ويوجه رسالة مؤثرة للجمهور
14:02
السيسي: "محدش يجرب مصر"... من قصد بالرسالة؟
14:14
شرب الشاي الأخضر على "معدة فارغة".. 4 فوائد لا مثيل لها
07:20
نجوى كرم برفقة زوجها الخليجي في حفل جوي أواردز
2023-12-30
سمير جعجع: ما نشهده على حدودنا الجنوبية ليس قراراً لبنانياً شرعياً
بالفيديو
بالفيديو
15:32
حسين أيوب يكشف كواليس المرحلة الثالثة وانعكاسها على لبنان وجان عزيز عن الموازنة : عيب
15:25
رندة تقي الدين : الفرنسيون يحثون على أهمية تنفيذ القرار 1701 وهذا ما قالته عن الإجتماع الخماسي
13:03
مقدمة النشرة المسائية 21-01-2024
13:03
النشرة الجوية 21-01-2024
07:04
بالصور والفيديو - النفايات تخنق مجرى نهر الليطاني
05:58
رفيق نصر الله : الجميع يكذب في لبنان و"ما حدا فاضيلنا"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:04
منخفض جوّي قطبي يحطُ في لبنان بهذا التوقيت
محليات
12:04
منخفض جوّي قطبي يحطُ في لبنان بهذا التوقيت
منوعات
06:29
منخفض جوي جديد بانتظارنا… اليكم طقس بداية الأسبوع
منوعات
06:29
منخفض جوي جديد بانتظارنا… اليكم طقس بداية الأسبوع
عربي و دولي
02:16
مقترح "إسرائيلي" متعلّق بجبـ ـهة الجنوب.. و"هجـ ـوم قوي" في هذه الحالة
عربي و دولي
02:16
مقترح "إسرائيلي" متعلّق بجبـ ـهة الجنوب.. و"هجـ ـوم قوي" في هذه الحالة
محليات
10:01
حزب الله ينعى الشهيد فضل علي سلمان شعّار من بلدة النبطية الفوقا
محليات
10:01
حزب الله ينعى الشهيد فضل علي سلمان شعّار من بلدة النبطية الفوقا
محليات
06:48
بالفيديو - العدو الاسرائيلي يستهدف سيارة على الطريق بين حاريص وكفرا عند مفرق صربين
محليات
06:48
بالفيديو - العدو الاسرائيلي يستهدف سيارة على الطريق بين حاريص وكفرا عند مفرق صربين
محليات
07:53
شهيدان و٧ جرحى ولا اصابات بصفوف الجيش في الغارة على كفرا
محليات
07:53
شهيدان و٧ جرحى ولا اصابات بصفوف الجيش في الغارة على كفرا
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024