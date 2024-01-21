معلومات الجديد: شهيدٌ واحد لحزب الله من "وحدة الوقائي" جراء الغارة الاسرائيلية على بلدة كفرا

أدّت الغارة الاسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة كفرا الى استشهاد عنصر من المقاومة الاسلامية وهو من "وحدة الوقائي" اي يؤمن حركة عناصر حزب الله وينظم بعض الاجراءات الوقائية