بعد تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لمحاولة قرصنة .. بيان صادر عن مصلحة الاعلام في المجلس!

صدر عن مصلحة الاعلام في مجلس النواب البيان التالي : ‏إثر تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لمحاولة قرصنة قامت الجهة الفنية المشرفة على إدارة الموقع وحمايته بتجميده وهي تعمل على معالجة الامر.