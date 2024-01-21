حزب الله يرد على استهداف القرى والمدنيين اللبنانيين وتحديداً الغارة الأخيرة على بلدة كفرا

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

‏دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين اللبنانيين وآخرها استشهاد المواطنة ‏السيدة سمر السيد في غارة على بلدة كفرا استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم الأحد ‌‏21-01-2024 مستوطنة أفيفيم بالأسلحة الصاروخية ما أدى الى اصابة احد المنازل وسقوط من ‏كان بداخله بين قتيل وجريح.