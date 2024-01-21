جورج خباز ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. بعد قليل على الجديد

النائب غسان سكاف لـ وهلق شو: المشكلة تكمن في تواصلنا مع الخارج دون تحقيق التواصل الفعّال بيننا ومن الضروري التوافق الداخلي حتى إنتاج الرئيس والحصول على تأييد اللجنة الخماسية